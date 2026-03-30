Baldini: “Rispetto all’inizio del nostro cammino sono cresciuti sotto tanti aspetti. Questi ragazzi possono diventare tutti giocatori di alto livello”

30/03/2026 | 21:40:04

Silvio Baldini, CT della Nazionale Under 21, ha parlato in vista della gara di domani contro la Svezia valida per le qualificazioni agli Europei di categoria del 2027. Dopo il successo a Empoli sulla Macedonia del Nord gli azzurrini nel pomeriggio raggiungeranno Boras e domani scenderanno in campo per la terzultima partita delle qualificazioni europee.

Le sue parole: “I ragazzi hanno capito che quando giocano devono essere una squadra, avere un’idea di gioco ed essere in grado di svilupparla. Da quando li ho visti la prima volta lo scorso settembre, sono migliorati tantissimo. Non nutro nessuna sorta di preoccupazione, perché hanno fatto il massimo di ciò che potevano fare in questi giorni: sono sereno. Rispetto all’inizio del nostro cammino sono cresciuti sotto tanti aspetti. Questi ragazzi possono diventare tutti giocatori di alto livello”.

Foto: sito FIGC