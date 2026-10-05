Baldini: “Ringraziamo le stelle che sono sempre dalla nostra parte. A chi dedico questa vittoria? Ai miei giocatori”

05/10/2026 | 20:46:05

Il commissario tecnico della Nazionale italiana U-21, Silvio Baldini, ha parlato ai microfoni della RAI al termine della partita con la Polonia. Queste le sue parole:

“Sono ragazzi speciali e straordinari che meritano queste soddisfazioni. Nessuno si è risparmiato, dopo la vittoria al 95′ contro l’Armenia il destino era segnato. Ringraziamo le stelle che sono sempre dalla nostra parte. Lo stadio pieno? Ho detto ai miei ragazzi che stasera avrebbero conosciuto un posto dove c’è la magia. Così è stato. A chi dedico questa vittoria? Ai miei giocatori”.

Foto: X Azzurri