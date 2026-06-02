Baldini: “Questo gruppo ha qualità. Sorpreso dal disponibilità dei ragazzi”

02/06/2026 | 19:52:15

Silvio Baldini, CT ad interim della Nazionale, ha parlato a Sky prima della gara contro il Lussemburgo.

Le sue parole: “L’emozione c’è stata prima di andare a Coverciano. Per quel mese mi sono sentito emozionato. Una volta entrato in campo devi pensare a giocare, a fare bene e non pensare alle emozioni”.

Come si sono allenati i ragazzi? Quanto è rimasto sorpreso dalla disponibilità di Donnarumma? “Tutti i ragazzi si sono allenati benissimo, ma ne ero sicuro perché il conosco. Siamo rimasti sorpresi dell’atteggiamento di Donnarumma e Pio Esposito e, anzi, mi ha sorpreso che hanno ringraziato il gruppo per averli accolti”.

C’è della qualità concreta in questo gruppo? “C’è tantissima qualità. Sono giocatori bravissimi che sono nel momento di esplodere come hanno fatto Palestra e Pisilli”.

Foto: sito FIGC