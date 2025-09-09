Baldini: “Queste vittorie ci fanno maturare. Le partite si portano a casa anche in dieci”

Il ct dell’Italia U21 Silvio Baldini ha parlato ai microfoni Rai dopo la vittoria contro la Macedonia: “Queste sono le vittorie che ti fanno maturare, ti fanno aumentare la tua autostima. Questo gruppo ha bisogno di queste risposte, al di là del risultato. Questi ragazzi piano, piano prendono coscienza che quando siamo in campo, anche uno in meno, se ci si aiuta, le partite si possono portare a casa. L’importante, quando si gioca, è sapere che non puoi risparmiarti, l’energie non va portata a casa, ma va messa dentro la propria area, quella avversaria e in mezzo al campo”.

Foto: X Azzurri