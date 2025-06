Baldini: “Puoi mettere chiunque a guidare l’Italia, se perdi diventi carne da macello”

09/06/2025 | 10:10:39

Il tecnico del Pescara Silvio Baldini ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello sport, dove ha parlato anche della questione Nazionale: “Puoi mettere chiunque a guidare la Nazionale: se perdi, diventi carne da macello. Non c’è più senso di appartenenza. C’è chi rifiuta la convocazione… molto triste. Il calcio è pieno di problemi, di piccole truffe, di bilanci truccati. È un mondo in cui si è abituati a barare: come si può trasmettere il senso di appartenenza in un ambiente così? Conta solo lucrare, non conta più nemmeno l’inno”.

FOTO: Instagram Pescara