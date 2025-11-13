Baldini: “Polonia? Conosciamo le insidie della partita. Ma dipenderà tutto da noi”

13/11/2025 | 16:00:29

Silvio Baldini ct dell’Italia Under 21, ha presentato la sfida decisiva contro la Polonia, match chiave nelle qualificazioni al prossimo Europeo, con le due nazionali appaiate in vetta al girone a punteggio pieno.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Conosciamo le insidie della partita. La Polonia è una squadra di valore, ma sono convinto che faremo una grande prestazione. Abbiamo lavorato con intensità sui movimenti da applicare contro il loro modulo e l’unico vero pericolo dipenderà da noi: non dovremo sbagliare l’approccio”.

L’allenatore ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto nel ritiro di Tirrenia: “In questi giorni è andato tutto bene, i ragazzi ci hanno messo il cuore”. Un segnale importante in vista della trasferta più delicata del girone, con l’obiettivo di compiere un passo decisivo verso l’Europeo di categoria.

Foto: sito Figc