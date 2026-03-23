Baldini: “Pisilli e Palestra in Nazionale? Vuol dire che abbiamo lavorato bene, l’Italia andrà ai Mondiali”

23/03/2026 | 18:45:58

Il ct dell’Italia U21 Silvio Baldini ha parlato dal raduno degli azzurrini in conferenza stampa: “Io ho sentito Gattuso e Buffon in questi giorni, sono persone abituate a questo tipo di stress, grandi campioni che hanno giocato grandi partite. Sanno di avere una grande responsabilità, ma siamo tutti dalla loro parte e credo che non ci siano persone migliori di loro per raggiungere l’obiettivo della qualificazione. Non sono convinto, ma arciconvinto che l’Italia andrà al Mondiale. Pisilli e Palestra in Nazionale A? Vuol dire che abbiamo partecipato a questa crescita: d’altronde a settembre nessuno avrebbe pensato che sarebbero stati pronti per questi spareggi. Tutto ciò ci rende orgogliosi, perché vuol dire che stiamo facendo buone cose”.

foto x azzurri