Baldini: “Nelle convocazioni non parto dalle qualità tecniche, ma da ciò che i giocatori sono fuori dal campo”

01/10/2025 | 17:25:30

Il ct dell’Italia U21 Silvio Baldini ha parlato a pochi giorni dalla seconda finestra delle qualificazioni europee, le parole ai canali ufficiali azzurri: “Per qualsiasi italiano, in qualsiasi campo, poter rappresentare il nostro Paese credo sia il massimo. Sono molto orgoglioso di poterlo fare e cercherò di ripagare la fiducia di chi mi ha scelto. Nelle convocazioni non parto dalle qualità tecniche, ma da ciò che i giocatori sono fuori dal campo. Voglio vedere persone motivate, innamorate di quello che fanno, che abbiano una strada ben precisa da seguire con l’obiettivo di diventare dei top”.

Foto: X Azzurri