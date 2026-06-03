Baldini: “L’Italia non perda un talento come Pio Esposito. Bisogna guardare il percorso ed eliminare le scorie”

03/06/2026 | 23:16:43

Il ct dell’Italia Silvio Baldini ha parlato a Sky: “Pio Esposito?E’ un ragazzo umile, che ha detto alla squadra di essere grato che lo avessero accettato in gruppo. Questo ha vinto lo Scudetto, uno così l’Italia non deve perderlo perché con valori così aiuterà tutti a crescere. Anche prima della partita gli ho detto di non pensare al risultato. Eravamo lì a vedere quanto mancava… Bisogna eliminare queste scorie, bisogna guardare sempre il percorso”.

Foto: X Azzurri