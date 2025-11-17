Baldini: “Le prestazioni ci sono e mi rendono soddisfatto. Sta crescendo un grande gruppo”

17/11/2025 | 23:54:09

Silvio Baldini, CT della Nazionale Under 21, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Montenegro.

Queste le sue parole: “Avreste dovuto vedere in che modo la squadra si è allenata sabato e domenica, con questo spirito tutto diventa più semplice. Se ci facessimo condizionare dalla sconfitta, vorrebbe dire che non abbiamo capito questi ragazzi. So che nel calcio contano i risultati, ma ribadisco che sono orgoglioso di questo gruppo e di questi giocatori, ai quali non manca il coraggio e la voglia di vincere”.

Koleosho e Palestra saranno squalificati, chi li sostituirà? “Giocheranno Fortini in difesa e Fini avanti, sulla sinistra, mentre Cherubini si sposterà a destra”. Che ne pensa invece del ko per 4-1 dell’Italia contro la Norvegia ieri a San Siro? Il nostro calcio è in crisi? “A fine primo tempo ho pensato che avevamo fatto un’ottima partita, ma era troppo presto, evidentemente. Mi è dispiaciuto come sia finita anche perché so quanto stia lavorando Gattuso e quanto ci tenga a far crescere la squadra”.

Foto: sito Figc