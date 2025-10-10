Baldini: “Italia U21 piena di talento, gruppo coeso e felice di stare insieme”

10/10/2025 | 21:30:24

Il ct dell’Italia U21 Silvio Baldini ha parlato ai microfoni Rai dopo la vittoria sulla Svezia: “Ho sempre detto che è un gruppo pieno di talento e stasera siamo riusciti a dimostrarlo, ma non bisogna fermarsi qui. Il talento va sempre coltivato, oltre che con il lavoro, soprattutto con la testa, che è quella che fa la differenza. La palla a Berti per il rigore? È una dimostrazione che siamo un gruppo coeso, che è contento di stare insieme, a cui piace ridere e scherzare, ma che sa anche lavorare. Mi riempie più di gioia quel gesto che la vittoria per 4-0. Qui ognuno è libero di calciare come vuole i rigori. Non metto loro pressioni e non sono preoccupato tanto dagli avversari”.

Foto: X Azzurri