Baldini: “Il destino ci ha sorriso. La Ternana è stata più forte. Plizzari eroico”

08/06/2025 | 00:34:56

Silvio Baldini, allenatore del Pescara, ha commentato alla Rai la promozione in Serie B del Delfino: “La Ternana si è dimostrata più forte di noi, siamo rimasti in dieci e la partita si è complicata. Abbiamo sperato di andare ai rigori, poi la monetina ha voluto che noi andassimo in B. Sono felice per la squadra, per la città”

Su Plizzari: “Prima del rigore gli ho detto che il destino era dalla sua parte. E’ un ragazzo straordinario, veramente un grande eroe”

In dieci contro undici è stata dura: “Si, perché la Ternana è una squadra forte, il migliore in campo è stato il nostro portiere. In campo c’è stata solo la Ternana. Avevo un po’ di pressione, ma mi piaceva scherzare con il destino, parlavo dentro me stesso per vedere se il destino ci avrebbe tradito. Ma so cosa hanno fatto i ragazzi che facevano tre doppie sedute a settimana, ci deridevano, anche i procuratori, c’è troppa ipocrisia. Questi ragazzi possono fare una cosa del genere solo se alla base ci sono persone che insegnano. Il presidente lo hanno contestato tutto l’anno ma è un grande dirigente, anche nel periodo di flessione, quando molti suoi suggeritori gli dicevano di cambiare allenatore, lui diceva di andare avanti che avremmo vinto i playoff. Va ringraziato anche Foggia, un ragazzo cresciuto senza il papà. Stasera ci siamo giocati la promozione anche grazie a lui”.

Foto: sito Pescara