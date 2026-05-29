Baldini: “Il calcio italiano è in mano a dirigenti non all’altezza. Spesso ho usato la parola lestofanti. Non sono su questa panchina per meriti”

29/05/2026 | 15:10:50

Silvio Baldini, CT ad interim della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa dove si è soffermato su diversi temi.

Le sue parole: “Credo che per allenare la Nazionale Italiana ci voglia un certo curriculum. E io questo curriculum non ce l’ho. Oggi la maggior parte dei tifosi fa il tifo perché vede un cambiamento, ma io non faccio il pavone. Per arrivare sulla panchina della Nazionale serve un curriculum. Io ho la possibilità di fare l’Europeo Under 21 e magari vincerlo, le Olimpiadi e magari vincerle. A quel punto avrei speranza. Io credo nel merito, non nei colpi di fortuna. Io oggi sono qua perché Gattuso si è dimesso, non l’avesse fatto non ci sarei. Io ho rispetto di tutto e tutti, ogni volta che sono stata coinvolto nelle discussioni ho sempre sentito affetto. A volte vedo squadre di Serie A che mettono in panchina i tecnici della Primavera… Non lo condivido, l’approfittare delle disgrazie per entrare in gioco. Farò queste due partite che spero siano di aiuto, chi arriverà deve sapere anche quale è il lavoro dell’Under 21. Ho convocato il mio gruppo e due giocatori di livello come Donnarumma e Pio Esposito perché anche in funzione delle Olimpiadi vedo la possibilità di avere questi giocatori. Loro due rientrano in questa possibilità”.

Qualcuno l’ha contattata? Che messaggio ha mandato? “Mi ha contattato solo Donnarumma dandomi disponibilità e a me non è parso il vero. Il messaggio è chiaro: il calcio italiano vuole vedere un cambiamento e più di così cosa si poteva fare. Sono convintissimo che i ragazzi faranno benissimo, abbiamo visto con l’Under 21 che il gruppo è coeso e ha ampi margini di miglioramento. In più c’è l’aggiunta di due grandi giocatori come Donnarumma e Pio Esposito”.

Deluso dalla chiamata del solo Donnarumma? “No, penso che la ferita sia ancora troppo grande dopo la Bosnia. Anche se mi avessero chiamato avrei circoscritto le convocazioni a questi due anche nell”ottica del mio lavoro futuro. A volte è meglio starsene a riposo e non partecipare”.

La sua spiegazione sul momento del calcio italiano? “La mia è semplice: il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del gioco del calcio. Si punta a fare mercato con giocatori anziani e non coi giovani perché questo aiuta a fare i propri interessi. Non mi devo nascondere, sono cose che ho sempre detto. Alcune persone le chiamo ‘lestofanti’, e spesso questi hanno in mano le redini di questo gioco. Finché non ci saranno dirigenti seri sarà un problema”.

“L’esperienza la fai giocando… Se l’esperienza è limitata a poche partite il tuo valore rimane ingabbiato. A livello giovanile le Nazionali sono andate bene, poi il problema è sempre stato il salto in Nazionale maggiore. Serve farli giocare, ma non è un problema di Federazione. E’ un problema di squadre. Dov’è il vantaggio nel comprare un giocatore di 39 anni invece che trovarne uno nel vivaio? Fino a quando non ci saranno persone serie a capo di squadre italiane sarà un problema. In campo andiamo più piano per lo stesso motivo: i giovani portano entusiasmo, ritmo, velocità. I giocatori più sono adulti più gestiscono le loro fatiche e non aggrediscono, pensate al PSG o all’Aston Villa. Vogliamo ripartire, ma poi ci fa comodo la densità perché puoi rifiatare. Con un avversario di medio livello può bastare, con uno di alto livello fai fatica”.

Cosa rappresentano per lei queste partite? “Sono due partite che riempiono d’orgoglio. Le amichevoli in Nazionale non esistono, ti confronti con altre Nazioni. Anche se non c’è in palio nulla, c’è in palio l’onore. L’orgoglio non lo devi mai dimenticare. Per me è un premio inaspettato, il destino ha fatto combinare queste cose e per questo mi ritrovo qua”.

Che qualità ha questo gruppo? “E’ molto unito, hanno il piacere di stare insieme, ridono e scherzano. C’è socialità, nessuno si isola. Alcuni giocatori mi hanno detto che firmerebbero a vita per ritrovare le stesse emozioni dell’Under 21 anche nei club. Camarda da infortunato è venuto con noi in ritiro prima della Macedonia del Nord, lo ha fatto solo per il gusto di stare con noi. L’altro era Mané, ma il Borussia Dortmund non lo ha mandato. Questo significa che il gruppo è sano, che i ragazzi vogliono essere aiutati. Se abbiamo in mano del materiale del genere non possiamo sbagliare perché questo è il nostro futuro”.

Foto: CT Nazionale