Baldini: “I ragazzi avranno un premio, glielo darà il calcio”

31/03/2026 | 21:19:20

Il ct dell’Italia U21 Silvio Baldini ha parlato alla Rai dopo la vittoria in Svezia: “I miei sono ragazzi intelligenti, hanno capito che quando si gioca per loro è un palcoscenico importante, li vedono tutti quelli che fanno parte del calcio che conta. Loro devono cercare il risultato attraverso la crescita delle qualità che hanno, devono pensare a loro stessi e alla fine avranno un premio, che darà loro il calcio”.

Foto: X Azzurri