Baldini: “Ho una squadra di eroi. Ora voglio gioire al Barbera davanti ai nostri tifosi”

Silvio Baldini, tecnico del Palermo, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria di Padova, andata della finale playoff di Serie C.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto risultato ancora fuori casa. I miei ragazzi sono degli eroi perchè si sono impegnati nel lavoro raggiungendo certi traguardi. Sono molto soddisfatto per la prestazione anche se potevamo chiudere la partita nella ripresa quando il Padova ha cambiato modulo e abbiamo avuto alcune opportunità per segnare il 2-0. Domenica con 40 mila persone allo stadio Barbera entreremo in campo per ripetere il risultato di oggi. Non faremo calcoli visto che chi lotta non perde mai. Il calcio dà gioie e delusioni ma con il lavoro i risultati arrivano. La gente rosanero merita perchè hanno una fede incrollabile. Mi auguro per loro di gioire domenica”.

Foto: Sito Carrarese