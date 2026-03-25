Baldini: “Ho un gruppo di ragazzi eccezionale. Kayode? Ha avuto l’idoneità”

25/03/2026 | 22:30:39

Silvio Baldini, CT della Nazionale Under 21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Macedonia del Nord.

Queste le sue parole: “Kayode? Era stato convocato a settembre, non aveva però avuto l’idoneità, perché in Italia ci sono parametri molto più severi che in Inghilterra. Da noi non poteva giocare, altrimenti ci sarebbe sempre stato. E ora è arrivato più tardi perché lunedì scorso è andato a Roma per sottoporsi ad alcune visite, ieri ha ottenuto l’idoneità. Non capisco perché non avremmo dovuto convocarlo, essendo stato anche campione d’Europa Under 19 in passato”.

Baldini ha anche parlato in generale del gruppo dell’Italia U21 da lui guidato, e chiamato a vincere contro i pari età della Macedonia del Nord per poter pensare di rimanere almeno in scia alla capolista Polonia, a punteggio pieno: “Ho un gruppo di ragazzi stupendi, meravigliosi. C’è piacere nello stare insieme, ogni giorno dimostrano che vogliono crescere, sono positivi e stanno bene fra loro divertendosi, riuscendo al tempo stesso a essere professionali. Fanno le cose giuste ed essere in mezzo al loro è un dono divino. Nel calcio di oggi non esistono partite scontate. La Macedonia del Nord gioca 4-4-2 con una punta e una mezza punta, con esterni che attaccano la profondità su lanci lunghi: sappiamo che partita vorranno sviluppare. Sicuramente hanno dei valori tecnici, ma dipenderà da come li affronteremo: se riusciremo a essere concentrati e con la giusta voglia di dimostrare il nostro valore, potremo fare un risultato bello sia dal punto di vista del punteggio che del gioco”.

Foto: sito FIGC