Baldini: “Ero certo della reazione dopo la sconfitta con la Polonia”

18/11/2025 | 22:31:19

Silvio Baldini, tecnico dell’Italia U21, ha commentato ai microfoni della Rai la vittoria contro il Montenegro.

Queste le sue parole: “Ve l’avevo detto: dopo la sconfitta con la Polonia i ragazzi si sono allenati in maniera encomiabile. Hanno dimostrato di essere un vero gruppo e di saper reagire nel modo giusto. Oggi bravi tutti, dai calciatori a tutto lo staff”.

L’allenatore ha poi guardato al futuro: “Speriamo che a febbraio possiamo avere la possibilità di fare due giorni insieme, perché il campionato è lungo, ci attendono gare importanti”.

Foto: sito Figc