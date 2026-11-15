Baldini: “Domani giocheranno Lulli e Inacio. I ragazzi sono talmente bravi che mi sento fortunato”

15/11/2026 | 20:49:15

Silvio Baldini, CT dell’Under 21, ha presentato l’ultima sfida del 2026: l’amichevole contro il Belgio. Intervenuto in conferenza stampa, ha annunciato dei cambi rispetto alla squadra uscita vittoriosa dalla trasferta in Francia: “Daffara in porta al posto di Palmisani, Lulli largo a destra a sostituzione di Mane, Faticanti regista per Amatucci, e Inacio e Cherubini dal primo minuto a supporto di Camarda. Abbiamo una certa identità di squadra, ho preferito cambiare ma non troppo. Dico sempre ai ragazzi di mantenere costanza nel tempo nell’espressione del gioco. Sono sicuro che questi giocatori, che reputo speciali, abbiano assorbito questo atteggiamento, essere qui per me è solo una gratificazione. Chi riceve un premio sono io: sono talmente bravi che mi fanno sentire fortunato”.

Foto: X Azzurri