Baldini: “Contro la Grecia voglio vedere le stesse cose positive viste con Lusseburgo”

06/06/2026 | 20:31:13

Silvio Baldini, CT ad interim dell’Italia, ha parlato a Sky alla vigilia della seconda e ultima amichevole.

Le sue parole: “Mi aspetto le stesse cose che ho visto contro il Lussemburgo, anche se l’avversario sarà più forte. Vorrei che i ragazzi giocassero con tranquillità, dimostrando di poter arricchire la partita con la loro libertà e la loro qualità”.

Sul suo percorso “Se nasci con dei sogni e li coltivi con passione, il destino ti aiuta. Sono partito dal basso e oggi sono arrivato qui”.

Foto: X Azzurri