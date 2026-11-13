Baldini: “Camarda vive un momento difficile psicologicamente. È bravo e non lo dico per convenienza”

13/11/2026 | 21:40:49

Silvio Baldini ha commentato ai microfoni della Rai la prestazione di Francesco Camarda, al primo gol stagionale, nell’amichevole giocata dall’Under 21 contro la Francia: “Vive un momento di difficoltà psicologica, non fisica o tecnica. È un grande giocatore ma anche un ragazzo sensibile e bisogna capirlo, è del 2008. È nel giro del calcio che conta dove le pressioni ci sono. Il gol se lo merita. Continuo a dirgli che è bravo perché è proprio così e non per convenienza”.

Foto: X Azzurri