TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Baldini: “Camarda vive un momento difficile psicologicamente. È bravo e non lo dico per convenienza”

13/11/2026 | 21:40:49

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Silvio Baldini ha commentato ai microfoni della Rai la prestazione di Francesco Camarda, al primo gol stagionale, nell’amichevole giocata dall’Under 21 contro la Francia: “Vive un momento di difficoltà psicologica, non fisica o tecnica. È un grande giocatore ma anche un ragazzo sensibile e bisogna capirlo, è del 2008. È nel giro del calcio che conta dove le pressioni ci sono. Il gol se lo merita. Continuo a dirgli che è bravo perché è proprio così e non per convenienza”.

Foto: X Azzurri

 