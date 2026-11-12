Baldini: “Camarda sarà il centravanti del prossimo biennio in Under 21. Ekhator? Fortissimo. La Juve lo scoprirà”

12/11/2026 | 15:16:53

Silvio Baldini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida amichevole contro la Francia Under 21, in programma domani alle 18:30 allo Stade Francis Le Basser.

Su Camarda: “A Camarda ripeto sempre di togliersi dalla testa tutte le cose negative. Deve pensare che è fortunato, è un ragazzo giovanissimo che gioca in Serie A ed è in Nazionale. È un classe 2008, quindi sarà il nostro centravanti del prossimo biennio. Gli dico di giocare a calcio con il gusto di farlo, divertirsi e poi, insieme alle persone che lo circondano, decidere se a gennaio cercare continuità altrove”.

Su Ekhator: “Ha grandissime qualità, si sacrifica per la squadra ed è molto maturo per la sua età. Legge le situazioni in campo con grande lucidità. La Juventus si accorgerà di che giocatore ha in casa, è un ragazzo fortissimo”.

Su Lulli: “È cresciuto moltissimo nella Roma ed è giusto che i giovani bravi facciano parte dell’Under 21. Non lo conoscevo benissimo prima, sapevo che era uno dei migliori in Primavera. Si è inserito subito nel gruppo, sembra quasi che sia qui da un anno”.

Su Inacio: “Parliamo di un ragazzo molto promettente e di grande qualità che ci darà una mano. Non so i motivi per cui non ha debuttato in Maggiore, ma qui con noi si sta comportando alla grande, ha tanta voglia e in queste due partite avrà il suo spazio”.

Sulla formazione che partirà dall’inizio: “Palmisani, Manè, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi, Amatucci, Lipani, Dagasso, Cacciamani, Fini e Camarda”.

Foto: X Azzurri