Baldini: “Camarda è bravo, non lo scopriamo oggi. Nel primo tempo abbiamo dormito”

14/10/2025 | 20:17:13

Il ct dell’Italia U21 Silvio Baldini ha analizzato la vittoria degli azzurrini contro l’Armenia, le parole ai microfoni Rai: “Per essere bravi bisogna raggiungere traguardi importanti. Camarda è un talento e non lo scopriamo oggi, sappiamo che è bravo. Anche lui come tutta la squadra nel primo tempo ha dormito come gli altri, nella ripresa abbiamo messo la sveglia e il risultato è cambiato. La prossima partita sarà più facile dal punto di vista mentale, sappiamo che è uno scontro diretto che bisogna vincere, come succede a questi ragazzi succede a tutti, al Real Madrid, al Milan e alla Juve. Sappiamo che nel calcio oggi non esistono partite facili”.

Foto: X Azzurri