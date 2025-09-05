Baldini: “Bene la vittoria, ma siamo l’Italia. Bisogna essere più convincenti”

05/09/2025 | 21:24:51

Esordio vincente per Silvio Baldini da CT dell’Italia Under 21, dopo la vittoria in rimonta contro il Montenegro.

Il CT alla Rai ha così parlato a fine gara: “Sono contento perché i ragazzi meritavano una vittoria con tutto l’impegno che hanno messo in questi giorni. Le vittorie ti aiutano a crescere e ad avere fiducia in te stesso. Noi siamo l’Italia, queste vittorie vanno raccolte ma con un percorso più convincente. Bisogna fare un miglior giro palla tra centrocampisti e attaccanti. Ora auguri a Gattuso, spero che riesca a trasmettere la sua grinta ai giocatori e l’Italia farà certamente una gran partita e vincerà”.