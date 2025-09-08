Baldini: “Alcuni miei ragazzi sono già pronti per la Nazionale maggiore”

08/09/2025 | 13:31:52

A poche ore dalla partita dell’Italia Under 21 contro la Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni all’Europeo di categoria, il commissario tecnico Silvio Baldini ha analizzato diversi aspetti:”Macedonia del Nord e Montenegro sono squadre simili, fisiche, che corrono molto, hanno grandi lottatori e un grande attaccamento alla maglia. Tuttavia, non dobbiamo pensare che l’avversario sia il nostro ostacolo: l’avversario è quello che dobbiamo affrontare e l’ostacolo siamo noi stessi e a seconda di come scendiamo in campo, possiamo far bene o male.Ho la convinzione di avere a disposizione giocatori bravi e di talento e questo talento devono esprimerlo. Sono giocatori pronti per giocare in Nazionale maggiore e in Serie A. Dobbiamo ottenere vittorie attraverso l’espressione del talento, che è la cosa che conta. Sul modulo: “Giocheremo con il 4-3-3, ma i ragazzi sanno passare anche al 4-2-3-1″. Sul movimento sportivo italiano su Velasco:”La Nazionale femminile di pallavolo ha un maestro come Velasco, uno che sa toccare le corde dell’anima delle persone e i risultati si vedono. Grazie a lui le ragazze riescono a dare il massimo, così il talento non rimane nascosto ma viene espresso al massimo”.

Foto: Instagram Pescara