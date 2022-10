Baldini: “A Palermo volevo andare in Serie A e battere la Juve”

Ospite alla Domenica Sportiva, il tecnico Silvio Baldini, ha parlato così dalla sua esperienza a Palermo e del suo modo di vivere il calcio: “Per me il calcio non è solo un gioco, è una cosa molto impegnativa e per questo cerco sempre di parlare di emozioni, perché di contenuti ne parlo coi giocatori. Nel calcio ci sono tante teste di ca**o che attribuiscono a chi cerca di fare un qualcosa di nuovo e diverso un’etichetta negativa, ma a me non interessa e vado dritto per la mia strada. Quando allenavo il Palermo volevo andare in Serie A e battere la Juventus che considero la squadra più forte. Poi ci sta che qualcuno pensi che io sia un illuso o che viva di favole, ma io vivo di realtà e quando vedo che le cose non vanno me ne vado perché non voglio sprecare il mio tempo”.

Foto: Instagram Palermo