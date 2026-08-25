Balde in uscita dal Barcellona: ci pensa il Manchester United

25/08/2026 | 10:30:19

Balde è sempre più in uscita dal Barcellona. L’esterno mancino è stato scavalcato nelle gerarchie anche da Xavi Espart. Il Manchester United resta in pole position, secondo quanto riportato da Marca. Tuttavia, un dettaglio è cambiato. Dopo i recenti acquisti, il club inglese ha escluso un acquisto a titolo definitivo. Ora preferisce un prestito. Sebbene il Barcellona punti alla vendita, visti i tempi ristretti, potrebbe accettare un prestito. Una soluzione da ultimi giorni di mercato che potrebbe regalare una nuova avventura all’esterno dei catalani.

Foto: Twitter Barcellona