Baldè difende Yamal: “E’ sempre sotto i riflettori, sta realizzando cose incredibili”

03/11/2025 | 15:26:49

L’esterno del Barcellona Baldé ha parlato ai canali ufficiali dei catalani, prendendo le difese: “È vero che è sempre sotto i riflettori. Penso che sia un grande professionista, nonostante la sua giovanissima età. Quello che fa è incredibile. A volte la gente non se ne accorge, ma quello che sta realizzando a 18 anni è indescrivibile. Ha una personalità enorme, lavora ogni giorno per migliorare, e oggi lo abbiamo visto. Ha un talento speciale e lo sta sfruttando al meglio”.

Foto: Instagram Yamal

