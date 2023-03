Baldanzi: “Vivo un sogno, ma la strada è ancora lunga. Sarò sempre grato all’Empoli”

Durante l’intervista concessa al sito ufficiale della FIGC, il talentino dell’Empoli, Tommaso Baldanzi, ha così parlato del momento che sta vivendo: “Vivo questo momento con grande entusiasmo ma con umilta’ e serenita’. Devo lavorare ogni giorno per migliorare, cosa che credo di aver fatto in questi anni per arrivare a togliermi queste soddisfazioni. Quello che ripeto a me stesso ogni giorno, pero’, e’ che la strada e’ ancora lunga. A livello di Nazionale, l’Europeo Under 19 e’ stata un’esperienza eccezionale: peccato essere usciti in semifinale, ma dobbiamo tutti insieme credere di poter riuscire a provare ancora emozioni cosi”.

Infine, ha così parlato dell’Empoli: “Una grande societa’ che mi ha accolto quando avevo otto anni e mi ha fatto crescere. Saro’ sempre grato a ogni persona con cui sto condividendo questo percorso”.

Foto: Instagram Empoli