Baldanzi: “Stasera ho segnato il gol più importante della mia carriera”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Tommaso Baldanzi, autore del gol decisivo per la vittoria dell’Empoli sul campo dell’Inter, ha così parlato al termine della vittoria per 1-0 contro l’Inter: “Stasera ho segnato sicuramente il gol più importante della mia carriera. Ci tenevamo a far bene, io sono entrato e ho dato una buona mano ai compagni. Siamo tutti soddisfatti per quanto fatto. Siamo una squadra unita, un grande gruppo: cerchiamo di migliorarci sempre in allenamento, quando ci alleniamo duramente i risultati arrivano. Giocare con tranquillità ci porterà a centrare risultati migliori, ma non ci dobbiamo tranquillizzare: dovremo continuare a spingere, poi festeggeremo una volta raggiunto l’obiettivo. Manca ancora tutta la seconda parte di stagione, ci tengo a far ancora meglio di così”.

Foto: Instagram Empoli