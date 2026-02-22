Baldanzi: “Sono felicissimo per l’esordio. De Rossi? È cresciuto ma l’ho ritrovato con la stessa fame”

22/02/2026 | 15:47:57

Il centrocampista del Genoa, Tommaso Baldanzi, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro il Torino. Queste le sue parole:

“Sono felicissimo per l’esordio perché ha portato il 3-0. La squadra è forte. E’ un bel segnale ma non abbiamo fatto niente. Parlo molto con i miei compagni, mi piace farmi dare il pallone e per capirci. Non direi mai qualcosa di male ad un mio compagno. De Rossi? È cresciuto ma ho ritrovato lo stesso De Rossi con la stessa fame di ottenere gli obiettivi qui al Genoa. E questo gli fa onore”.

Foto: sito Genoa