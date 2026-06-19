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Baldanzi: “Sono felicissimo di poter proseguire l’avventura con la maglia del Grifone”

19/06/2026 | 10:11:59

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Dopo la conferma in rossoblù, Baldanzi ha rilasciato le sue prime parole, per festeggiare la seconda parte dell’avventura al Genoa: “Sono felicissimo di poter proseguire l’avventura con la maglia del Grifone, non vedo l’ora di ricominciare con questi colori. Sento di poter dare e so di dover dimostrare ancora molto ai tifosi rossoblù, che mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno qui a Genova. Qui ho capito di essere nell’ambiente giusto per il mio percorso di crescita, in costante sintonia e sinergia con tifoseria, allenatore e dirigenza. Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia”.

Foto: Sito Genoa