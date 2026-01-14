Baldanzi, sempre più Genoa. De Rossi aspetta il via libera

14/01/2026 | 23:59:30

Su Tommaso Baldanzi abbiamo detto tutto in anticipo: la Fiorentina ci ha pensato ma non ha affondato, il Genoa ha lavorato sotto traccia poco meno di una settimana fa, qualche giorno fa abbiamo aggiunto come Daniele De Rossi fosse uscito allo scoperto, andando in pressing sul trequartista e convincendolo a scegliere la soluzione rossoblù. Adesso il Genoa attende il via libera della Roma per perfezionare l’operazione in prestito con diritto di riscatto.

Foto: Instagram Baldanzi