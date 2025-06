Baldanzi segna, Desplanches para un rigore: l’Italia Under 21 inizia bene il suo Europeo. Battuta la Romania

11/06/2025 | 23:00:37

L’Italia Under 21 comincia nel migliore dei modi il suo Europeo di categoria. Gli azzurrini di Nunziata battono 1-0 i pari età della Romania. Gara ben fatta dall’Italia, anche se ha rischiato più di una volta la beffa.

La gara la decide la stella dell’Under 21, Tommaso Baldanzi. L’attaccante della Roma, con un sinistro perfetto, al 26′, ha trovato la rete decisiva. Decisivo però anche il portiere Sebastiano Desplanches che para un calcio di rigore.

Nella ripresa, chance anche per chiudere la gara, per gli azzurrini, che però soffrono nel finale, con una chance clamorosa per i rumeni al 94′. Ma vince l’Italia, che inizia in maniera positiva la chermesse.

Foto: sito FIGC