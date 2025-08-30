Baldanzi riparte da zero: mancano pochi dettagli per l’accordo con il Verona

30/08/2025 | 10:04:42

La grande occasione, la Roma, senza grandi soddisfazioni o visibilità. Adesso Tommaso Baldanzi riparte da zero, il calcio di provincia che può permettergli di dimenticare le ultime delusioni. Un bel colpo per il Verona, un ridimensionamento per chi aveva lasciato Empoli sognando la gloria. La Roma ha già l’intesa con il Verona per un prestito con diritto di riscatto a 7-8 milioni, la proprietà americana del club veneto ha dato l’ok, nelle prossime ore saranno messi a posto gli ultimi dettagli relativi all’ingaggio.

Foto: Instagram Baldanzi