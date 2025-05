Baldanzi: “Ranieri ha toccato i tasti giusti. E’ stato fondamentale, ci ha dato serenità”

28/05/2025 | 16:48:32

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, il fantasista della Roma, Tommaso Baldanzi, ha parlato del momento in casa giallorossa e del lavoro di mister Ranieri, che da quando è arrivato, ha avuto un ritmo da scudetto.

Queste le sue parole: “Non so che pillola abbia usato per noi, ma ha toccato i tasti giusti. Ha riportato serenità e gioco: è stata una figura importantissima per noi, per dove eravamo e per come stavamo. Non credo ci sia stata proprio una chiave e forse proprio quella è la cosa bella. Sapevamo di doverci svegliare. Ci dicevamo: ‘Dobbiamo vincere più partite possibili per salvare la stagione’, non avevamo un obiettivo in particolare. E poi siamo arrivati a giocarci la Champions. Il mister ci ha dato serenità, è stato fondamentale”.

Il calciatore giallorosso ha poi espresso un parere su Paulo Dybala: “È una persona d’oro, davvero, oltre che il più forte con cui abbia giocato. Vorrei anche vedere…! In passato avevo detto che, paragonato a Dybala, in una scala da 1 a 10 io non c’ero proprio: ora forse qualche passo avanti l’ho fatto, siamo a due forse! Fare l’esordio entrando al suo posto è stato magico: avevo già giocato all’Olimpico contro la Roma, ma quando quella gente è dalla tua parte fa ancora più impressione”.

Foto: Instagram Baldanzi