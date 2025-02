Baldanzi: “Le decisioni arbitrali ci hanno un po’ penalizzato. Ora ci giochiamo tutto in casa”

Il trequartista della Roma Tommaso Baldanzi ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro il Porto chiuso sull’1-1 e valido per l’andata dei playoff di Europa League: “A caldo sicuramente, ma dobbiamo concentraci sulla nostra partita. Abbiamo giocato bene, poi le decisioni arbitrali ci hanno un po’ penalizzato. Abbiamo portato a casa un pareggio esterno, ora ci giochiamo tutto in casa e ci teniamo tantissimo a passare il turno”.

Poi ha proseguito: “Sono entrato bene, ci tenevo a dare una scossa alla partita. Speriamo che Paulo non si sia fatto male, per noi è importante”.

Infine: “Loro dovranno venire in casa da noi, i nostri tifosi ci daranno una mano. Non sarà facile per loro né per noi, ma ci teniamo a passare il turno”.

Foto: Instagram Baldanzi