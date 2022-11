Baldanzi: “Grandissima partita, felice per il gol”

Il giovane fantasista dell’Empoli ha parlato così a DAZN dopo il gol fatto: “Siamo un gruppo forte. In campo si vedono i risultati. Avevamo preparato così la gara, abbiamo fatto una grandissima partita e sono molto contento per il risultato di squadra. Grande orgoglio per me giocando qui, stiamo facendo un lavoro bellissimo e lo faremo per tutto il campionato. Se arrivano anche i tre punti siamo ancora più contenti. Speriamo di continuare cosi anche nelle prossime partite.

