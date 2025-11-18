Baldanzi e il Verona, conferme sul ritorno di fiamma

18/11/2025 | 11:01:18

Diversi giorni fa vi avevamo parlato della possibile riapertura a sorpresa per il trasferimento di Tommaso Baldanzi dalla Roma al Verona. Un discorso che era stato impostato la scorsa estate, ma che poi non aveva avuto uno sbocco semplicemente perché la Roma non era riuscita a trovare una soluzione sul mercato in entrata. Baldanzi si è rimesso in discussione, pur non avendo molta visibilità nella prima parte della stagione e pur essendo fuori dalla lista per l’Europa League. Baldanzi aveva aperto al Verona e lo ha fatto ulteriormente nei giorni scorsi, ecco la novità, in attesa della decisione definitiva. Tra i due club i rapporti sono ottimi e certificati dal recente trasferimento in giallorosso del difensore centrale Ghilardi. La Roma è tra i club che stanno seguendo l’attaccante Giovane.

Foto: Instagram Baldanzi