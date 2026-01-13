Baldanzi: dal primo tentativo Genoa di 4 giorni fa al pressing di De Rossi da ieri

13/01/2026 | 21:10:06

Tommaso Baldanzi si prepara a lasciare la Roma. La Fiorentina l’ha sempre seguito, ma fin qui non ha affondato, probabilmente perché sta valutazioni tattiche che comprendono l’imminente arrivo di Harrison. E così Daniele De Rossi ci sta lavorando per il Genoa: lo scorso 9 gennaio vi abbiamo parlato dei primi tentativi a sorpresa, il club rossoblù non era mai stato accostato al fantasista ex Empoli. E ieri abbiamo aggiunto che era sceso in campo Daniele De Rossi per convincere Baldanzi a raggiungerlo. Ci sono conferme totali, la trattativa non è conclusa ma bene indirizzata.

Foto: Instagram Baldanzi