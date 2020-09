Balata: “Siamo il campionato degli italiani, vogliamo offrire un bel risultato”

Il numero uno della Serie B, Mauro Balata, ha parlato sul palco a Pisa all’ombra della Torre in vista della presentazione del calendario di B della nuova stagione che prenderà il via il prossimo 26 settembre.

“Grazie a tutti quelli che ci hanno permesso di essere qui, al Comune, al Pisa Calcio. Noi siamo il campionato degli italiani. Attraverso questo luogo che trasuda storia e cultura vogliamo raccontare tutto il territorio italiano, è una cartolina che ci rappresenta quello che noi siamo. Con le nostre società siamo presenti in tutto il territorio e cerchiamo di fare il calcio e offrire un bel risultato. Cerchiamo di portare un calcio etico e responsabile, anche sostenibile. Lo facciamo insieme alle persone che abitano in queste città, portando avanti tante iniziative e cercando di fare tutto il possibile in un periodo difficile come questo. E’ stato un periodo duro, difficile per tutti. E’ stato giusto fare quello che abbiamo fatto. Noi come Serie B siamo ripartiti senza alterare che erano le regole iniziali, rispettando in pieno il merito sportivo. Insieme a tutte le società e alla FIGC, alle istituzioni abbiamo individuato degli strumenti affinché il calcio potesse continuare a offrire lo spettacolo. Voglio ringraziare tutta la Lega. B come Bambini, è stata una bellissima iniziativa. Anche durante il periodo di lockdown con le nostre società siamo stati vicini alla Protezione Civile. Anche attraverso le iniziative, volgiamo far passare il messaggio che oltre a offrire uno spettacolo vogliamo portare l’etica che ci distingue.

CALENDARIO A PISA | @Lega_B È tutto pronto in Piazza dei Miracoli per il calendario della Serie BKT 2020/2021 🔥 pic.twitter.com/dzvHs5RX8V — Pisa Sporting Club (@PisaSC) September 9, 2020

Foto: twitter Balata