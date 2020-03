Balata: “Ringrazio i club di B per la responsabilità. Chiudere gli stadi non è scelta a cuor leggero, ma inevitabile”

“Una decisione non a cuor leggero, la nostra, perché ha privato alcuni stadi del pubblico”, è il commento del presidente della Lega di B, Mauro Balata, che ha rilasciato un’intervista a Tuttosport soffermandosi sulla chiusura al pubblico degli stadi per il prossimo mese. “Abbiamo agito unitariamente con coerenza, chiarezza e responsabilità nel rispetto delle linee tracciate dalle istituzioni calcistiche e politice e, in seconda battuta, abbiamo voluto dare un segnale di ripartenza, ma anche di massima regolarità al campionato presidente della Lega B. – continua Balata – Innanzitutto ci siamo attenuti scrupolosamente alle prescrizioni di divieto o, in alternativa, di porte chiuse, nelle zone a maggior rischio, dettate dal Governo, impegnato a gestire un momento di emergenza. Abbiamo scelto tutti insieme di giocare per dare un segnale di serenità e garantire certezza e regolarità a un torneo che non consente, fra infrasettimanali, pause nazionali e inizio/fine dei playoff/playout, grandi spazi di manovra. Una decisione non a cuor leggero, la nostra, perché ha privato alcuni stadi del pubblico. Il nostro è un movimento che vive della passione dei tifosi fortemente radicata sui territori. Una decisione, inoltre, condivisa da tutti i club che ringrazio per la responsabilità e per l’equilibrio dimostrato in un frangente così difficile per la vita e l’economia del nostro Paese”.

Foto: website Serie B