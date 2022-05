Balata premia la Cremonese: “Squadra giovane e con tanti italiani, com’è nel nostro DNA”

Si è tenuta questa sera nella cornice dello Stadio Giovanni Zini la celebrazione della promozione in Serie A della Cremonese. Presente Mauro Balata, presidente della Lega B, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Un campionato incredibile, combattuto e aperto fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. La Cremonese non ha mollato mai e tra l’altro con una squadra giovane, con tanti italiani, come piace a noi della Serie B e com’è nel nostro DNA. Ha avuto dei momenti, come tutte le società, di difficoltà, però ha avuto la capacità di sopportare quei momenti con forza e con determinazione per poi riprendersi. Infine, c’è stata l’ultima giornata che ha ridisegnato ancora una volta la classifica che ha determinato la promozione di questa importantissima società con una grandissima proprietà italiana“.

Foto: sito ufficiale Lega B