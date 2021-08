Balata: “La Serie B sbarca in Asia. L’Indonesia è un paese strategico”

Il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha commentato così la vendita dei diritti tv del campionato cadetto in Indonesia, annunciata questa mattina: “Dopo gli accordi in Europa e in America Latina, trasmetteremo la serie BKT in un altro continente come quello asiatica, in un paese strategico come l’Indonesia. Mai come quest’anno, la nostra capacità di espansione a livello internazionale sta raggiungendo un livello che ci permette di guardare a questo campionato con grande entusiasmo”.