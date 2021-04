Balata: “Garantiremo la regolarità, la parità competitiva e la continuità della Serie B”

Il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, ha parlato ai microfoni di Adnkronos delle ipotesi di uno stop alla Serie B per salvaguardare il regolare svolgimento del campionato, nate negli ultimi giorni: “Noi garantiremo la regolarità, la parità competitiva e la continuità del campionato di Serie B come da delibere unanimi della nostra Lega. Come è stato deliberato e voluto da tutti i presidenti e da tutte le società quando si è iniziato un campionato che ovviamente tutti sapevano che sarebbe stato interessato dall’emergenza covid, ne garantiremo la regolarità. Le modalità saranno decise domenica in Assemblea”.

Foto: sito Lega B