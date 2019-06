Balata: “E’ stata una bella stagione. Ciò che è accaduto non è dipeso da me o dalla mia Lega”

Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, è intervenuto poco fa ai microfoni di Rai Sport nel corso del programma La Domenica Sportiva: “Stagione difficilissima? Non lo so. E’ stata molto bella e si è conclusa con una partita tra due squadre che si sono affrontate fino all’ultimo minuto. Il campionato è stato di qualità e caratterizzato dall’innovazione del VAR. Le criticità non sono dipese da noi. Ci vogliono delle regole definite e un sistema di controlli che permetta a tutte le società di avere la parità delle armi. Io cercherò di impegnarmi al massimo a tal proposito. Quello che è accaduto nel finale di campionato non è dipeso né dal sottoscritto né dalla mia lega”.

Foto: sito ufficiale Lega B