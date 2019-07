Lo scorso 30 gennaio vi avevamo raccontato in esclusiva del colpo in prospettiva del Paris Saint-Germain e di come si fosse assicurato il terzino dell’Ajax Mitchel Bakker, terzino sinistro classe 2000 dell’Ajax. Adesso, è arrivata anche l’ufficialità da parte dei campioni di Francia, che hanno annunciato il colpo Bakker tramite i propri canali social.

Foto Twitter Psg