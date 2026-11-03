Bakero attacca Mourinho: “Guardate le immagini, così non finirà bene”

03/11/2026 | 09:43:47

José Mari Bakero attacca José Mourinho per il comportamento mostrato durante Racing Santander-Real Madrid. L’ex calciatore del Barcellona ha criticato l’atteggiamento dell’allenatore portoghese in occasione del grave infortunio di Álvaro Mantilla, costretto a chiudere anticipatamente la propria stagione dopo la rottura del legamento crociato. Le parole di Bakero sono arrivate durante la trasmissione radiofonica “El Larguero” della Cadena SER, dove il tema arbitrale e le reazioni dei protagonisti sono stati al centro del dibattito. Bakero ha raccontato quanto accaduto durante la partita di domenica, soffermandosi sulle proteste di Mourinho nei confronti del quarto ufficiale mentre Mantilla era a terra dolorante: “Io l’ho visto. Nell’infortunio di Mantilla, che si rompe il crociato, guardate le immagini di Mourinho che protesta con il quarto arbitro. ‘Si è buttato, si è buttato!’”. L’ex blaugrana ha poi aggiunto: “Insomma… Dobbiamo essere chiari. Credo che i protagonisti, e soprattutto gli allenatori, debbano essere tutti molto cauti”. Il commentatore è andato oltre, proponendo anche una possibile soluzione per limitare le polemiche che accompagnano il calcio spagnolo: “Ti direi di più. Se qualcosa si dovesse fare adesso per cambiare le cose nella Liga, sarebbe istituire un Comitato per le dichiarazioni di giocatori e allenatori dopo ogni partita e fare ciò che è necessario”. Bakero ha concluso con un avvertimento: “Perché così non finirà bene”.

foto: xActufoot