Bakayoko: “Voglio riportare il Monaco al top. Al Milan e in Italia ho imparato tanto”

Tiemoué Bakayoko, centrocampista recentemente tornato al Monaco e durante la scorsa stagione al Milan, ha parlato in conferenza stampa di presentazione: “Quando ho lasciato il Monaco tre anni fa, era perché avevavamo raggiunto il top a livello calcistico. Non è stato facile, ma porto con me tante cose positive. Al Chelsea ho giocato tanto e ho imparato, così come al Milan. È stata un’esperienza che mi ha fatto crescere soprattutto come professionista, ma anche sotto altri aspetti”.

Foto: sportlineng.com