Bakayoko saluta il PSV: “Gli anni più speciali della mia vita. Lipsia chance meravigliosa”

16/07/2025 | 22:40:55

Johan Bakayoko è un nuovo calciatore del Lipsia. Ma il suo passato racconta di un percorso di crescita cominciato all’età di 16 anni nelle giovanili del club olandese fino ad arrivare a toccare i picchi del giocatore che è oggi. Tra Eredivisie, Europa e Champions League, lascia l’Olanda con 63 gol tra tutte le categorie (33 reti e 22 assist nel massimo campionato). Trionfando con due titoli nazionali, due KNVB Cup e due Johan Cruijff Schaal vinti dai Boeren. Attimi intensi che non si cancellano con un colpo di spugna, così Bakayoko si è preso un momento per salutare il PSV: “Questi sono stati finora gli anni più speciali della mia vita. Qui sono cresciuto come calciatore e, soprattutto, come persona. Oltre ai momenti più belli, ci sono stati anche periodi difficili, dai quali ho imparato molto e ne sono uscito più forte. Ora, dopo sei anni al PSV, sento di essere pronto per il prossimo passo e questa opportunità all’RB Lipsia è meravigliosa. Voglio ringraziare tutti al PSV per tutto. Ci rivedremo sicuramente”.

Foto: Instagram Bakayoko