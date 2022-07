Bakayoko perquisito dalla Polizia in pieno centro a Milano, ma è un errore

Clamorosa disavventura per Tiemoue Bakayoko. Nella giornata di ieri, il centrocampista del Milan è stato fermato e perquisito dalla Polizia in centro a Milano, con annesse pistole che miravano verso il passeggero che sedeva al suo fianco in macchina. Il giocatore è stato poi lasciato andare quando è stato riconosciuto dalle Forze dell’Ordine, poiché si trattava di un assurdo scambio di persona.

Foto: instagram Bakayoko